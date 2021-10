Opbrengst Hongerpotjes

BRUMMEN – In het derde kwartaal van 2021 heeft de actie Hongerpot 4845,24 euro bijeengebracht voor de voedingsprojecten in India, Tanzania en Armenië. De hongerpotjes brachten een bedrag van 994 euro op.

Op 14 augustus bezocht de heer Bram van Dijke Brummen, om te vertellen over het nieuwe voedingsproject in Armenië. Onder grote belangstelling van de aanwezigen in het Andreashuis liet hij aan de hand van dia’s zien hoe zwaar het leven van velen in Armenië is, met weinig uitzicht op verbetering. De Hongerpot steunt een groep van 25 schoolkinderen die het slecht getroffen hebben, met onder andere een warme maaltijd per dag en begeleiding met schoolwerk.