Op zoek naar paddenstoelen

EERBEEK – Zondag 10 oktober verzorgt het IVN Eerbeek e.o. onder begeleiding van een aantal gidsen een paddenstoelenexcursie op Landgoed Leusveld aan de Rhienderensestraat 24 in Hall. De wandeling start om 14.00 uur op de parkeerplaats bij het Leusveld. Aanmelden is niet nodig. De excursie is gratis, een gift als blijk van waardering wordt op prijs gesteld.

Foto: Sandra Omlo.