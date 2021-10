Op zoek naar IJslandse paarden

RHEDEN – Een gids van Natuurmonumenten begeleidt woensdag 27 oktober een wandeling waarin de groep op zoek gaat naar de IJslandse paarden in Nationaal Park Veluwezoom. Deze paarden houden de heide open en zorgen voor de nodige variatie in de bossen van het natuurgebied. De gids vertelt er onderweg alles over en met wat geluk zijn de dieren zelf ook te bewonderen.

Deze excursie is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar. De wandeling duurt van 14.00 tot 16.00 uur en start bij het Bezoekerscentrum in Rheden. Kaartjes kopen kan via www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.

Foto: Natuurmonumenten