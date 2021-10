Oosterhuuzens Dialectkoor begint weer

OSTERHUIZEN – Het heeft de mannen van het Oosterhuuzens Dialectkoor allemaal wat te lang geduurd maar vanaf donderdag 30 september mogen zijn weer samen zingen in het Dorpshuis in Oosterhuizen. Uit volle borst en niet meer op afstand van 1,5 meter.

Kort na de gezellige viering van het 15-jarig bestaan van het koor in maart 2020 moest er noodgedwongen gestopt worden. Het koor was druk doende met het instuderen van de liedjes voor de uitvoering in april 2020 in Het Boshuis in Klarenbeek. Het programma was uitgezocht en dirigent Theo Uijttenboogaart moest alleen nog even de puntjes op de i zetten. Er was al een flink aantal toegangskaartjes verkocht. Helaas mocht het allemaal niet doorgaan. Omdat het een groot koor is van zo’n 65 leden kon er later ook geen ruimte worden gevonden om te repeteren.

Nu gaat het koor weer met frisse moed van start. Inmiddels heeft het koor een selectie gemaakt uit de vele liedjes die in de afgelopen 15 jaar zijn geleerd. De leden mochten op verzoek van dirigent en bestuur een Top 20 inzenden van hun favorieten. Omdat alle liedjes weer moeten worden teruggehaald uit het geheugen wordt begonnen met de nummers die de meeste stemmen kregen. Mogelijk zijn deze liedjes, aangevuld met enkele nieuwe, weer te horen op de uitvoering, die wellicht in april 2022 wordt gegeven in Klarenbeek.

Het koor gaat om de twee weken op donderdag om 20.00 uur repeteren in het dorpshuis in Oosterhuizen.

Gerrit Hulshof, tel. 055-3011399.