Oosterhuizense kunstenaars

OOSTERHUIZEN – De kinderen uit groep 5/6 van OBS Oosterhuizen heeft onlangs genoten van een workshop mangatekenen in Gigant. Ze kregen deze les van een echte (strip)tekenaar. Er bleken heel wat kunstenaars in de dop in deze groep te zitten.

OBS Oosterhuizen houdt woensdag 6 oktober open dag. Wie een bezoek wil brengen, dient vooraf even te reserveren via www.basisscholenapeldoorn.nl.