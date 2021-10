Ontwerp de Rozendaalse kerstkaart

ROZENDAAL – De gemeente Rozendaal is op zoek naar een mooi ontwerp voor de Rozendaalse kerstkaart. Creatieve talenten mogen een tekening, schilderwerk, zelfgemaakte foto of ander ontwerp insturen. Het mag van alles zijn en iedereen mag meedoen, jong of oud. De gemeente ziet graag iets van Rozendaal terug in het ontwerp. De kaarten worden gedrukt op A5-formaat en in full color. Werk kan tot uiterlijk donderdag 25 november worden ingestuurd naar secretariaat@rozendaal.nl. Voor verdere vragen kan er contact worden opgenomen met het bestuurssecretariaat, Judith van Wely, tel. 026-3843672 of 06-58726153.