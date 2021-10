Ontmoetingscentrum Het Boshuis is blij met schenking

KLARENBEEK – Ondanks het feit dat verschillende activiteiten, zoals concerten en trouwpartijen, werden geannuleerd, is er de afgelopen tijd toch nog veel gedaan in het ontmoetingscentrum Het Boshuis in Klarenbeek. Het bestuur heeft diverse investeringen kunnen doen dankzij een mooie schenking. Deze schenking was bedoeld om te besteden aan de verdere ontwikkeling van de faciliteiten van Het Boshuis. Het centrum is de schenker heel dankbaar en heeft deze schenking goed besteed.

Het bestuur heeft altijd een wensenlijst voor investeringen van faciliteiten en verbeteringen. Zo was het nodig om de temperatuurbeheersing in de familiekamer te verbeteren. Er is nu airco in de kamers en zonwering aan de buitenzijde aangebracht. De vraag naar livestreaming van bijvoorbeeld uitvaarten en trouwpartijen werd steeds groter en ook dit is nu mogelijk gemaakt. Er is daarvoor circa duizend meter bekabeling aangebracht en een camera met bijbehorende apparatuur geïnstalleerd. Op de gevel aan de zijde van het schoolplein is een verlichte naamsaanduiding geplaatst. Hierdoor is Het Boshuis beter zichtbaar en vindbaar.

Al deze investeringen zijn mogelijk geworden dankzij genoemde schenking. En natuurlijk ook dankzij de inzet van de vrijwilligers. Zij hebben hiervoor vele werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd, waardoor veel kosten zijn bespaard.

Via het donatiefonds van de Rabobank heeft men een bedrag mogen ontvangen van 2500 euro. Dit werd gedeeltelijkgebruikt voor het realiseren van de livestream en zonwering in de familiekamer. De Het bestuur mag er trots op zijn dat Het Boshuis de beschikking heeft over een familiekamer. Hiervan wordt door de inwoners van Klarenbeek en van daarbuiten gebruik gemaakt. Hierdoor zijn de inkomsten hieruit hetzelfde gebleven. Het aantal uitvaarten is nagenoeg hetzelfde gebleven als in 2019. Wel zijn er minder condoleances geweest, omdat deze vanuit overheidswege niet gehouden konden worden.

Langzaam worden boekingen gedaan voor evenementen. Het bestuur hoopt nu de coronatijd achter zich te kunnen laten en weer over gaan tot de orde van de dag. “Al zal alles niet meer worden zoals voor corona. Sommige aanpassingen en beperkingen zullen wel altijd blijven”, vreest het bestuur. Sinds de uitbraak van corona in 2020 en tot nu toe in 2021 zijn er in Het Boshuis geen evenementen meer gehouden. Alle afspraken die gereserveerd stonden zijn gecanceld.

De koren die gebruik maken van de ruimtes zijn in september weer gestart met de repetities. Het Boshuis hoopt dat er in het najaar weer een aantal reserveringen door kan gaan, zeker in de drukke decembermaand.