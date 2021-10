Ons Raadhuis weer open

VELP – Ons Raadhuis in Velp is weer helemaal open. Dat wil zeggen dat er weer vrije inloop is, voor koffie, thee en een praatje en dat het voor de meeste activiteiten niet meer nodig is je van te voren op te geven. Ons Raadhuis is een activiteiten- en ontmoetingscentrum voor 55+. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd waaronder gym, creatief kleuren, mozaïeken, schrijfworkshops, computersoos, stoel-yoga. Iedereen kan van 9.30 tot 16.00 uur gewoon binnenlopen.

www.onsraadhuis.com