Ombudsteam wijst de weg in regels en wetten

GEM. BRUMMEN – Het PvdA-ombudsteam in de gemeente Brummen staat klaar om inwoners te helpen. Coördinator Cor Flore is trots op wat het team al heeft bereikt: “In haar 10-jarig bestaan heeft dit team menig ingezetene van de gemeente Brummen kunnen helpen door ze door het oerwoud van regels en wetten heen te loodsen. Het team is er trots op dat zij voor veel burgers van alle gezindten in de gemeente wat heeft kunnen betekenen. Bijna tweehonderd zaken zijn behandeld.”

Flore vertelt: “Het team is bijzonder verheugd dat een heel groot percentage van deze zaken in het voordeel van de desbetreffende personen of groepen positief is opgelost. Het PvdA-ombudsteam is hier bijzonder trots op. We gaan er vanuit dat er nog steeds problemen zijn bij de burger die zij niet opgelost krijgen. Het ombudsteam kan natuurlijk ook niet alles oplossen, maar zoals gezegd wordt er veel ten gunste van de cliënt bereikt.”

Mochten er zaken zijn die, vanwege de moeilijkheidsgraad niet door het team behandeld kunnen worden, dan zijn er andere wegen om te bewandelen. Dan wordt bijvoorbeeld de desbetreffende commissie van de PvdA-Tweede Kamerfractie geraadpleegd. Flore: “Mocht het om een landelijk probleem gaan, dan gaat de commissie verder in de betreffende materie.”

Het PvdA-team Brummen/Eerbeek wijst er nadrukkelijk op dat dit team is ingesteld om àlle burgers van de gemeente te dienen bij hun problemen. Deze kunnen heel divers zijn. Mensen die in het sociaal-maatschappelijk leven in de knel komen, doordat zij niet door een wirwar van regels en wetten weten te komen en daardoor een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen zich in eerste instantie melden bij coördinator Cor Flore in Eerbeek, tel. 0313-437962, of bij teamlid Betty Smit in Brummen, tel. 0575-562777. De eventuele én vertrouwelijke gesprekken worden altijd gevoerd in het bijzijn van twee teamleden. Verdere leden zijn Bruno de Vries, Dinie de Vries-Maatman en Fatma Tunç uit Eerbeek en Hans van Spanje, tegenwoordig woonachtig in Zutphen.

Foto: Annelies van Klinken