Nu ook ‘s avonds jeu de boulen in Eerbeek

EERBEEK – De spelers van jeu de boules-club Boul’Eerbeek kunnen nu ook ‘s avonds een balletje gooien. De banen bij het Tjark Riks Centrum in Eerbeek zijn begin oktober voorzien van verlichting.

De club kreeg steeds meer vragen van werkende mensen die overdag niet kunnen spelen. Door verlichting te realiseren, kunnen ook deze mensen lid worden van de vereniging en komen jeu de boulen. Wie belangstelling heeft, kan altijd even langskomen tijdens de speeltijden. Deze staan op de website. Er is dan altijd wel een bestuurslid aanwezig om een en ander uit te leggen. Nieuwe leden kunnen zonder verplichting een maand lang proberen of de club hen bevalt en krijgen in die tijd, indien gewenst, boules en begeleiding.

www.jeudebouleseerbeek.nl