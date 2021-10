Nieuwe tripletkampioenen bij Boul’Animo

DIEREN – Bij Boul’Animo in Dieren werd onlangs het jaarlijkse kampioenschap voor triplets gespeeld. 27 Leden hadden een team samengesteld, zodat meer dan de helft van het ledental streed om de felbegeerde titel en mooie prijzen. Bij goed weer werden 5 voorgelote partijen gespeeld. Hierbij bleef enkel het team van Nettie Lensink, Evert v.d. Enk en Theo v.d. Meer ongeslagen. Mandy Nootenboom, Sabine Diks en Bart Kouvelt hadden een nederlaag geleden en eindigden op saldo als tweede. In de finale tussen deze sterke teams namen Nettie, Evert en Theo vlot de leiding (0-5) Bij Mandy, Sabine en Bart stond opgeven echter niet in het woordenboek. Zij vochten zich in de partij, die na wisselende kansen, ook met 13-8 gewonnen werd. Mandy, Sabine en Bart legden daarmee beslag op de titel en zijn de tripletkampioenen van 2021.