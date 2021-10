Nieuwe tenues voor vv Oeken 5

BRUMMEN – Op Sportpark de Overkant in Brummen (Broek) is onlangs een nieuwe tenuesponsor van vv Oeken gepresenteerd. Het 5e team is volledig in het nieuw gestoken door Nazzareno en Claudia Mediati van mpro adviseurs. Nazzareno speelt zelf ook in dit team. mpro is al sinds jaar en dag verbonden aan vv Oeken als trouwe sponsor van diverse activiteiten. Roy Jurriens van sponsorzaken en bestuurslid Raffaela Oosting waren aanwezig om de familie Mediati namens de club bloemen te overhandigen en te bedanken voor hun steun.