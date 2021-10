Nieuwe tassen voor Dames 2 Ace’19

ANGERLO – De dames van volleybalvereniging Ace’19 uit Angerlo/Doesburg speelde vrijdag 1 oktober een thuiswedstrijd in de gymzaal bij de Trompetter in Angerlo. Voor aanvang van de wedstrijd ontvingen de speelsters een nieuwe tas uit handen van sponsor Trentelman Schilderwerk in Bathmen. Voor Betty Sinay was er een mooie bos bloemen. Aanvoerster Maddie ten Veen bedankte haar namens het team voor de mooie tassen.

Het team wordt dit seizoen gesponsord door I’m Sport uit Doesburg, autobedrijf Scheers uit Giesbeek en Univé. De eerste thuiswedstrijd van dit seizoen werd gespeeld tegen Elite/Dynamo en met 4-0 gewonnen door Ace’19. Het team traint elke maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur in Angerlo, de thuiswedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond onder leiding van trainer en coach Rogier van den Broek.