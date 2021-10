Nieuwe sponsor voor FC Andarinyo 5

EERBEEK – Het vijfde elftal van FC Andarinyo in Eerbeek wordt de komende drie jaar gesponsord door het Spankerense bedrijf Treepar BV. Dries Krens, voorzitter van de voetbalvereniging, zegt: “We zijn zeer blij dat wij met Hakki Yesli, directeur van Treepar, tot overeenstemming zijn gekomen. De club is daarnaast blij dat we in een moeilijke coronatijd alle leden hebben kunnen behouden. Sterker nog, we hebben het grootste ledental ooit.”

Treepas is gespecialiseerd in het leveren van onderdelen voor vrachtwagens, opleggers, bussen, auto’s en bedrijfswagens.