Nieuw speelplein Boomgaard Noord officieel geopend

DIEREN – Met muziek, wat lekkers en een officieel momentje werd dinsdag 28 september het vernieuwde plein van basisschool de Boomgaard Noord in Dieren geopend. Aan Lyna de eer om een lintje door te knippen van het nieuwe speeltoestel, ze werd hierbij geholpen door Jazzlyn en Kaylee.

De nieuwe inrichting van het plein is met vereende krachten gerealiseerd. Leerkrachten, ouders én leerlingen hebben allemaal hun steentje bijgedragen. Het idee ontstond bij moeders Elvira van der Eerden en Gerlinde Penninga. “We wilden eerst vooral meer schaduw op het plein. Het was kaal en daardoor heel erg heet. En toen we eenmaal over een andere invulling na gingen denken, werden de plannen steeds wilder.”

Het resultaat mag er zijn. Er staat een mooi nieuw speelhuisje, waar kinderen hun fantasie lekker op kunnen loslaten. “Het kan een garage zijn, maar ook een keuken”, aldus Elvira. De rubberen tegels zijn vervangen door houtsnippers, over de zandbak hangt een mooi schaduwdoek en er is nieuw groen. De gemeente heeft een boom geschonken. Houtbewerker en vader Rudolf Vierbergen maakte palen, een mooie picknicktafel en een groot insectenhotel. Een grote groep ouders heeft zelf de handen uit de mouwen gestoken en is een aantal zaterdagen aan het werk gegaan om het plein in te richten.

Dit alles is voor een groot deel bekostigd door inwoners van Dieren en omgeving, middels de actie Ik buurt mee! De kinderen van de Boomgaard zijn actief geweest in het inzamelen van de cheques. Hiermee is bijna de helft van het benodigde bedrag opgehaald. En het project is nog niet klaar. Bij een tweede ronde van deze actie is opnieuw flink ingezameld en daarvan wordt later het plein voor de bovenbouw aangepakt.

Foto: Linda Peppelman