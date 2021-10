Nieuw seizoen Muziekmaatjes

DIEREN – Het Dierens Harmonie Orkest (DHO) start met een nieuw seizoen Muziekmaatjes. Dit is een basismuziekopleiding voor kinderen tussen de 6 en 8 jaar. Als Muziekmaatje leren de kinderen in een groepje letterlijk spelenderwijs de basisbeginselen van muziek maken. Ze maken hun eigen fluit van bamboe. Gedurende het jaar komen er steeds meer gaatjes bij en zo ‘groeit’ de fluit mee met de vorderingen van de kinderen. Ook wordt er ook op diverse ritme-instrumentjes muziek gemaakt en leren de jonge muzikanten uiteraard noten lezen. Het lesprogramma is flexibel en wordt aangepast aan de interesses van de kinderen. Het plezier hebben in het maken van muziek staat daarbij voorop. Op dinsdagen 2, 9 en 16 november zijn er van 15.00 tot 16.00 uur proeflessen.

Overigens zijn ook muzikanten van andere leeftijden welkom bij DHO. Het leerorkest oefent op donderdag van 19.00 tot 19.40 uur en het harmonieorkest van 19.45 tot 21.45 uur in de kelder van de Oase in Dieren.

www.dhodieren.nl

dhodieren@gmail.com