‘Naslagwerk’ over sterven en dood

DOESBURG – De Doesburgse Anita Frantzen Gilvert kreeg begin 2020 de diagnose uitgezaaide eierstokkanker. Na een jaar vol wonderen van heling, herstel en liefde, bleek de ziekte begin 2021 teruggekeerd. Dat moment bleek echter óók het startschot voor de ‘LeesMala’ Huis van Liefde, een blog waarin Anita in 108 Kralen van Wijsheid drie maanden lang online haar gedachtespinsels, woordenweefsels, poëtische mijmeringen en bronnen van inspiratie over sterven, dood, wedergeboorte, leven en liefde deelde.

Deze teksten heeft zij nu gebundeld in het boek ‘Huis van Liefde, alles over sterven, dood en Woonplaats van Ziel’. Het is een naslagwerk geworden over de thema’s sterven en dood. Anita was tot 2020 werkzaam als senior communicatieadviseur in de GGZ, en daarnaast was ze sinds een aantal jaren actief als ritueelbegeleider en uitvaartspreker. Zowel vanuit persoonlijke als vanuit professionele interesse verdiepte zij zich in de praktische én spirituele kanten van sterven en de dood. “Dit boek nodigt je uit om na te denken over welke rol deze thema’s in jouw leven spelen, en brengt talloze handvatten om daarmee om te gaan”, aldus de schrijfster.

De boekpresentatie is op zondag 31 oktober in de Gasthuiskerk en er is nog plaats. In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelding vooraf noodzakelijk, dit kan via anita@hanamiritueelbegeleiding.nl. Het tijdstip wordt dan toegestuurd.