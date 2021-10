Najaarseditie Lenteloop Eerbeek

EERBEEK – Dat je een Lenteloop ook prima in de herfst kan houden, bleek afgelopen zondag in Eerbeek. Omdat dit jaarlijkse hardloopevenement van de Rotary Eerbeek-Zutphen in het voorjaar nog niet door kon gaan, werd uitgeweken naar het najaar. En dat bleek een prima keuze. Het was weliswaar iets natter en frisser, maar het zonnetje deed lente-achtig aan. De deelnemers kwamen vooral uit de omgeving, maar toch ook een heel aantal had van verder weg de reis naar Eerbeek gemaakt. Ze konden kiezen uit parcoursen van verschillende lengtes, waaronder verschillende trails, die waren uitgezet door de groene omgeving van Eerbeek. De opbrengst van de Lenteloop is bestemd voor het goede doel, gezinnen in de gemeente Brummen die niet op vakantie kunnen.

Foto: Han Uenk