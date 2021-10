Muziekonderwijs op De Tweede Stee en De Poort

LOENEN – De kinderen van de Loenense basisscholen De Tweede Stee en De Poort krijgen structureel en professioneel muziekonderwijs op school. Dit lokale muziekproject is zaterdag 30 september feestelijk gestart in De Brink. Wethouder Detlev Cziesso en Julie Flesseman, beleidsadviseur Cultuur van de gemeente Apeldoorn, kwamen samen met het team van Cultuurwijzer langs in Loenen. Natuurlijk waren hier leerlingen van beide scholen bij aanwezig.

Vorig jaar zijn er gesprekken gestart tussen beide basisscholen in Loenen met muziekvereniging OLTO over het muziekonderwijs op school. Na een enthousiaste kennismaking werden er concrete plannen gesmeed om vanaf dit schooljaar, samen met OLTO, cultuureducatie op de basisschool dorpsbreed een boost te geven. Het eerste doel daarbij is om een meerjarig lesprogramma op te stellen waar muziekeducatie een onderdeel van gaat vormen.

De financiën werden geregeld via de stimuleringsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. OLTO heeft zich aangemeld bij de Rabo Clubsupport-actie om kunststof instrumenten te kunnen financieren.