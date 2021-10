Muziek op maat bij jeugdorkest PJB

BEEKBERGEN – Het jeugdorkest van Prinses Juliana Beekbergen (PJB) komt wekelijks bij elkaar om samen muziek te maken. Muziekonderwijs heeft veel invloed op de sociaal emotionele en creatieve ontwikkeling. Wie een instrument bespeelt of wil gaan bespelen, is van harte welkom om mee te doen bij PJB. Het unieke van dit orkest is dat dirigent Jasper Arts muziek op maat schrijft. Iedereen kan daarom meespelen, op elk instrument en elk niveau, want Jasper schrijft een muziekpartij die precies daarbij past. De repetities zijn elke woensdagavond van 18.15 tot 19.15 uur in het Hoogepad in Beekbergen. Leerlingen die niet over een eigen instrument beschikken, kunnen gebruik maken van meerdere soorten leeninstrumenten die PJB beschikbaar stelt. Wie meer wil weten is welkom om langs te komen, de luisteren en sfeer te proeven.