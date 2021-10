DOESBURG - Maandag 1 november is er weer een beursvloer van de Doesburg Rhedense Uitdaging. Verenigingen of stichtingen die hier graag aan mee willen doen, maar hun vraag nog niet goed concreet krijgen, zijn welkom om op donderdag 14 oktober aan te sluiten bij de inspiratiesessie in Jongerencentrum 0313 in