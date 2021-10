Middagtocht voor Loenense ouderen

LOENEN – Vrijdag 15 oktober vindt, wanneer er zich geen verdere ontwikkelingen gaan voordoen, het uitje plaats voor de Loenense ouderen. Waar de tocht naartoe zal gaan blijft nog een verrassing. Men kan zich voor dit uitstapje aanmelden bij De Bruisbeek, De Zonnebloem en bij de organisatie van het ouderenuitje via tel. 055-5051905. Opgave kan voor 4 oktober. De kosten voor dit uitje bedraagt 7 euro, te betalen bij binnenkomst in de Bruisbeek.

Om mee te gaan is een coronabewijs nodig. Indien nodig zorgt de organisatie voor mondkapjes. Men wordt die dag vanaf 13.00 uur verwacht in de Bruisbeek, waarna de bus of bussen om 14.00 uur vertrekken. Bij terugkomst krijgen de deelnemers een kop soep met een broodje.