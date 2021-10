Melktappunt in Eldrik

LAAG-KEPPEL – Bij de melkveehouderij aan de Eldriksweg 10 in Laag-Keppel is sinds kort verse melk verkrijgbaar van de tap. Op de Eldriksche weide staat een machine waarmee bezoekers zelf hun melk kunnen tappen. Ook worden eitjes van de eigen kippen verkocht. De Eldriksche weide is een mooi rustpunt tijdens een fietstocht: er staat een picknicktafel en er is een oplaadpunt voor de elektrische fiets. Zie facebook: Eldriksche weide.