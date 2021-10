Meindert Talma bij Podium Doesburg

DOESBURG – Op zaterdag 23 oktober is liedjesschrijver en muzikant Meindert Talma te gast bij Podium Doesburg. Groninger Talma groeide op in het Friese Surhuisterveen en bracht in 1995 zijn debuutsingle ’20 jaar Muzikale Fruitmand’ uit. In de 25 jaar daarna volgden maar liefst 18 albums, vier romans, een dichtbundel en een interviewboek. Aanang is 20.00 uur. Kaarten kosten 12,50 euro.

Foto: PR Meindert Talma