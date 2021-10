Marieke Lucas Rijneveld in Brummen

BRUMMEN – Op woensdag 20 oktober komt Marieke Lucas Rijneveld naar de Pancratiuskerk in Brummen. De schrijver is daar op uitnodiging van De Boekensteun en Primera Bosman. Marieke wordt geïnterviewd door neerlandicus Machteld van Soest.

Marieke Lucas Rijneveld (1991) is een van de grootste jonge talenten van dit moment. Ze is opgegroeid in een boerengezin in Noord-Brabant. Ze debuteerde in 2015 met de dichtbundel Kalfsvlies, die werd bekroond met de C. Buddingh’ Prijs voor het beste poëziedebuut. Haar debuutroman De avond is ongemak verscheen in 2018. Het boek werd bekroond met de ANV Debutantenprijs en de Engelse vertaling kreeg de International Booker Prize 2020. In november 2020 verscheen haar tweede roman Mijn lieve gunsteling. Ook is onlangs bekend geworden dat Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld uitgeroepen zijn tot auteurs van de Boekenweek van 2022. Marieke schrijft het Boekenweekessay bij het thema Eerste liefde.

Entree tot deze avond is 5 euro per persoon. Donateurs van de Boekensteun hebben gratis toegang. Vooraf aanmelden is verplicht en kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. Aanvang is 20.00 uur.