Marc Budel lijsttrekker voor CDA Rheden-Rozendaal

GEM. RHEDEN – Marc Budel is tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor het CDA Rheden-Rozendaal. Budel (58) is momenteel wethouder voor onder meer jeugd, sport en cultuur en dorpswethouder van Laag-Soeren, Ellecom, Spankeren en De Steeg. “Ik heb de afgelopen jaren veel inwoners mogen ontmoeten. Ik kijk ernaar uit om samen met ons CDA-team deze waardevolle ontmoetingen ook de komende tijd te blijven voortzetten. ‘Zij aan Zij’ met al onze inwoners uit de zeven dorpskernen, met onze jongeren, senioren, onze talloze vrijwilligers, onze bedrijven, winkeliers en zzp-ers, etc. Speerpunten in onze komende campagne zijn: méér woningen, de aanpak van (kinder)armoede, versterken van onze natuur én … Rheden tot dé fietsgemeente van Nederland promoveren”, aldus Budel.