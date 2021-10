Mantelzorgcafé over bewegen

VELP – Het Mantelzorgcafé dat op donderdag 21 oktober wordt gehouden in ‘t Prieel in Velp heeft als thema ‘dementie en bewegen’. De avond wordt geleid door Sandra Tuijten, Casemanager Dementie, en Muriel de Hoop. activiteitenbegeleider en bewegingsagoog bij Innoforte. Zij vertellen over het belang van beweging voor mensen die dementie hebben. Niet alleen voor het lijf, maar ook voor de hersenen. Bewegen stimuleert namelijk hersenactiviteit.

Het Mantelzorgcafé is bedoeld voor iedereen die langere tijd zorg draagt voor een naaste die ziek is. Hier komen mensen in vergelijkbare omstandigheden samen in een ontspannen sfeer. de bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur in ‘t Prieel aan de Graaf Ottostraat 30d in Velp. De toegang is gratis. Aanmelden is verplicht en kan bij Meldpunt Vrijwillige Thuishulp, tel. 026-3707070 (maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur) of via info@mvtrheden.nl. Aanmelden kan ook bij ’t Prieel van Innoforte, tel. 06-83697204 of dagbehandeling@innoforte-zorg.nl.