Lunch in Huiskamer van Lieren

LIEREN – De Huiskamer van Lieren start per 6 oktober met een gezamenlijke lunch. Om 12.00 uur wordt soep met een lekker belegd broodje geserveerd. Als dit de gasten goed bevalt, krijgt deze lunch een vervolg, bijvoorbeeld eens per maand.

Daarnaast is de Huiskamer van Lieren, gevestigd aan de Lierderstraat 7 achter de kerk, elke woensdagochtend geopend. Tussen 10.00 en 12.00 uur staat de koffie klaar. Steeds meer senioren uit Lieren, Oosterhuizen, Beekbergen en omgeving weten de huiskamer te vinden. En toevallige voorbijgangers komen spontaan een kopje koffiedrinken.

Voor het koffie drinken is het niet nodig, maar wie wil komen lunchen moet zich even aanmelden. Dit kan op woensdagochtend of via huiskamervanlieren@outlook.com.

De groep vrijwilligers wordt steeds groter, maar alle hulp is nog steeds welkom. Wie eens per vier of zes weken een ochtend wil meedraaien, kan zich aanmelden. Ook de hulp een of meerdere chauffeurs voor het halen en brengen komt zeer van pas. Zowel vrijwilligers als bezoekers zijn welkom om een keer de sfeer te proeven en kennis te maken.