Lopen door de bossen tijdens Beko Jutberg Trail

DIEREN – Het weer had zaterdag 9 oktober niet beter kunnen zijn. In een stralend zonnetje vertrokken de deelnemers aan de Beko Jutberg Trail vanaf de atletiekbaan van AV Gelre het prachtige herfstbos in. Over de mooiste kleine bospaadjes legden de hardlopers, afkomstig uit het hele land, routes af van 7,5, 15, 21,1 of 30,5 kilometer lang. Hier en daar zat er een pittig klimmetje in de route of moesten de lopers een paar modderpoelen trotseren, maar dat is juist wat een trail mooier maakt dan een loopwedstrijd op de weg. Hoewel er mooie tijden werden neergezet, was de trail voor de deelnemers vooral genieten van de natuur en een mooi sportief evenement.

Foto: Han Uenk