Looproute De Ooilink komt er dankzij crowdfunding

DOESBURG – In precies zes weken is genoeg geld opgehaald om de aanleg van de looproute De Ooilink te kunnen aanleggen. Deze route moet het ouderen en anderen die slecht ter been zijn mogelijk maken om vanuit de Ooi naar de binnenstad te wandelen. Er komen acht bankjes, zodat er iedere 100 meter gelegenheid is om even te zitten om uit te rusten of een praatje te maken.

Eind augustus startten Ben en Tanja Kruk van de Stichting Doesburgerinitiatief, samen met Irene Konst en Lisa Jansen van de Regiobank/Hypotheek Advies Partner in Doesburg, een crowdfunding. Zij hadden 4.152 euro nodig om de route te kunnen aanleggen. In precies zes weken is het doel gehaald. Er bleek zelfs meer geld nodig en ook dat is binnengehaald. Tijdens de campagne maakte de leverancier bekend dat de bankjes door wereldwijd sterk gestegen transportkosten fors duurder zouden worden. Dat betekende een tegenvaller van 608 euro. Maar ook dat extra bedrag is door gulle gevers gestort. De campagne heeft in totaal 4.760 euro opgebracht. “We zijn ontzettend blij dat het is gelukt en zijn alle donateurs enorm dankbaar”, zeggen de initiatiefnemers. Zij gaan nu aan de start om de vele beloningen, die beschikbaar werden gesteld door de Doesburgse middenstanders, eerlijk te verdelen om de donateurs. De bankjes worden geplaatst samen met de gemeente Doesburg.

De campagne is een succes geworden door bijdragen van ongeveer 45 individuele donateurs, waaronder de sponsor van de allereerste looproute voor ouderen, oud-huisarts Virgine Gulikers. Daarnaast leverden het Voor de Ouderen Fonds en een vijftal Doesburgse organisaties een bijdrage: huisartsenpraktijk De Linie, huisartsenpraktijk Beinum, Plusfit Fysiotherapie, Fysio Kort en Rotra Leading Logistics, die ieder een volledig bankje hebben gefinancierd.