Lokale boeren aan het woord

HUMMELO – Dinsdag 26 oktober komen drie lokale boeren aan het woord in de Dorpskerk in Hummelo. De avond wordt georganiseerd door de kerken in de regio Hummelo-Keppel-Drempt en Doesburg.

Voedsel is onze eerste levensbehoefte. In de agrarische sector wordt hard gewerkt om goed voedsel te produceren. In onze regio zijn veel mooie agrarische bedrijven. Als we door het land rijden, zien we de koeien in de wei staan en gewassen op de akkers groeien. We genieten van het landschap en de boerderijen. Maar er is niet vaak gelegenheid om echt met boeren te spreken. Wat geeft hen plezier en voldoening in hun werk, wat houdt hen bezig, waarover maken ze zich zorgen, hoe kijken ze naar de toekomst? Drie boeren vertellen een persoonlijk verhaal. Henk Jolink heeft een melkveebedrijf in Drempt, Ben Minkhorst een akkerbouwbedrijf in Hummelo en Peter Vels een biologisch-dynamisch melkveebedrijf in Hummelo. Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Naderhand is er de gelegenheid om iets te drinken en na te praten.