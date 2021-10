Lokale appels van LTO voor gemeente Rheden

DE STEEG – Wilco Nieuwenhuis, eigenaar van Melkveebedrijf De Enzelhof in Velp, heeft wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rheden op het gemeentehuis in De Steeg een kist met lokale appels aangeboden namens LTO Zuid Oost Veluwe. Dit deed hij in het kader van de Dutch Food week.

Dutch Food Week is een landelijk evenement, waar ook binnen de gemeente Rheden aandacht aan wordt besteed. Samen met boeren, (lokale) overheden, inspirerende foodondernemers en het onderwijs wordt gezond eten, goed leven en duurzaamheid deze week in de spotlights gezet. Doel is om de voedselkringloop lokaler en regionaler te maken. Dit biedt kansen voor verdere verduurzaming van voedsel, het levert een bijdrage aan een betere gezondheid en zorgt voor meer natuurontwikkeling en kansen voor de lokale ondernemers.

Wethouder Dorus Klomberg: “Als verantwoordelijkheid wethouder van onder andere duurzaamheid vind ik het fantastisch om te zien met welke passie onze lokale agrariërs werken aan belangrijke thema’s als biodiversiteit, duurzaamheid en gezondheid. Hun maatschappelijke betrokkenheid vind ik van groot belang.”

Wilco Nieuwenhuis, bestuurslid LTO Zuid Oost Veluwe, voegt toe: “Ik ben trots op het feit dat we als lokale agrariërs continu werken aan een duurzamere bedrijfsvoering en dat we onze bijdrage leveren aan gezond voedsel. Ook de goede relatie met de gemeente Rheden wordt erg gewaardeerd. Ons doel is om de relatie met het college van B&W en de gemeenteraad de komende tijd verder te intensiveren.”

LTO Zuid Oost Veluwe houdt zich onder andere bezig met biodiversiteit, duurzaamheid en voedselkringlopen. De organisatie werkt continu aan meer verbinding tussen boer, burgers en overheid.