Liza Ferschtman speelt in Hall

HALL – Violiste Liza Ferschtman komt zondag 24 oktober naar de Ludgeruskerk in Hall. Vanaf 15.30 uur speelt zij een programma met werken van Johann Sebastian Bach. Ferschtman voelt een sterke band met zijn werk en daarom gaat zij komend jaar op pad langs zoveel mogelijk kerken in Nederland en België om Bachs werk voor viool solo uit te voeren. Het kerkje in Hall heeft een uitzonderlijk goede akoestiek, die het spel van Liza ten goede zal komen.

De entree tot dit concert bedraagt 22,50 euro. Kaarten zijn te koop via www.brummencultuur.nl.