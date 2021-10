Lions Rheden over people, planet, profit

RHEDEN – Lions Club Rheden verdiept zich dit seizoen in de effecten van klimaatverandering en dan met name de invloed hiervan op de lokale natuur, de gezondheid van mensen en de gevolgen voor ondernemingen. Zo is een tweetal sprekers te gast geweest. Paul Span verzorgde een voordracht over zijn klimaatreis naar Spitsbergen. Hij ontwikkelt een concept om klimaat-initiatieven te bekostigen, getiteld De Groene Sok. Marco Brons kwam vertellen over zijn bedrijf Cumapol Recycled, dat 2 miljoen petflessen per dag recyclet. Van deze flessen wordt schoon polyestergranulaat gemaakt. Slechts 9 procent van het totale polyester te wereld wordt hergebruikt. Marco heeft met zijn bedrijf een methode heeft ontwikkeld om polyester 100 procent zuiver de recyclen. Hiervoor is in Emmen een testfabriek gebouwd.

Beide Rhedense ondernemers wisten de Lions met hun voordracht te boeien en uit te dagen. In november komt Jeroen de Koe van Natuurmonumenten op bezoek bij de Lions om zijn dilemma’s als beheerder van het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland te delen.

rheden@lions.nl

rheden.lions.nl