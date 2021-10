Lichtjesavond

DREMPT / HOOG-KEPPEL – De kerken in Voor-Drempt en Hoog-Keppel zijn dinsdag 2 november van 17.00 tot 18.30 uur geopend voor een lichtjesavond. Op deze avond van Allerzielen wordt stilgestaan bij geliefden die in het afgelopen jaar of al langer geleden zijn overleden. De deuren staan open voor iedereen die een plekje zoekt. Er is rust en stilte en ruimte om even te zitten met verdriet en herinneringen. Bezoekers kunnen een kaarsje aan steken en voor wie dat wil is er gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.