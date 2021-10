Lezing: Hoe word je een landgoed?

BRUMMEN – Op uitnodiging van Stichting Het Anker verzorgt Gerard de Ruiter woensdag 27 oktober in Brummen een lezing getiteld ‘Hoe word je een landgoed?’. De Ruiter is rentmeester in Almen en gespecialiseerd in het inrichten van landgoederen. Hij weet veel van juridische voorwaarden en praktische kanten ervan. In zijn lezing vertelt hij over de voordelen en voorwaarden van een landgoed.

Zo is in de Natuurschoonwet van 1928 bepaald dat als men de karakteristieke eenheid van het landschap kon garanderen, er geen overdrachtsbelasting betaald hoeft te worden. Als een grondeigenaar minstens 5 hectare heeft, waarvan ten minste 1,5 hectare bos en/of natuur, en aan enkele voorwaarden voldoet, kan hij al profiteren van belastingvermindering. In Nederland maken steeds meer grondeigenaren gebruik van deze fiscale regeling. Boeren zouden er gebruik van kunnen maken, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van inkomen. Dat zou hand in hand gaan met landschapsverfraaiing en versterking van biodiversiteit.

De lezing op woensdag 27 oktober begint om 20.00 uur inloop vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in Plein Vijf in Brummen. De entree is gratis. Graag vooraf opgeven via lezing@hetankerbrummen.nl.

www.hetankerbrummen.nl