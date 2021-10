Lezing duurzame gedragsverandering

VELP – Woensdag 3 november wordt er aan de Parkstraat 47 in Velp een lezing gehouden. De lezing van Praktijk InZicht heeft als thema: Van Motivatie tot Duurzame Gedragsverandering. De lezing is van 19.30 tot 20.30 uur. Deelname is kosteloos. In verband met een beperkt aantal plekken is het nodig om vooraf aan te melden via het aanmeldformulier op de website of door te mailen naar welkom@praktijkin-zicht.nl.

praktijkin-zicht.nl/lezingen