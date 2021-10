Lezing bij Filosofische Kring Rozendaal

ROZENDAAL – Dr. Lotje Siffels van de Radboud Universiteit Nijmegen spreekt maandag 1 november bij de Filosofische Kring Rozendaal. Haar lezing is getiteld ‘Innovatie als het grootste goed: wat de Coronamelder laat zien over onze maatschappelijke morele discussie’.

Het is geruststellend om te geloven in vanzelfsprekende vooruitgang. De prominente plek die innovatie in onze samenleving inneemt gaat echter wel ten koste van andere waarden. Denk aan het gebruik van corona-apps om de verspreiding van Covid-19 onder controle te houden. Bij de ontwikkeling van deze contact-tracing apps is een brede maatschappelijke discussie gevoerd die vooral leek te gaan over een afweging tussen gezondheid en privacy. Zeer aanwezige factor in deze discussie was ons geloof in technologische innovatie en vooruitgang. Deze innovatiedrang zorgde dat we andere waarden, zoals democratische waarden en zorg voor elkaar, uit het oog verloren. “In deze lezing wil ik aandacht besteden aan de kansen en de risico’s die deze verschuiving met zich meebrengt door goed te kijken naar onze maatschappelijke discussie over de Coronamelder en hoe we deze discussie beter zouden kunnen voeren”, aldus Dr. Siffels.

De lezing bij de Filosofische Kring begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Serre van Rozendaal. Aanmelden kan via hein@philocon.com.

