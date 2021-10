Lezing Astrid Schutte bij Jansen & de Feijter

VELP – Donderdag 28 oktober komt Astrid Schutte bij Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp vertellen over haar nieuwe boek ‘De laatste heer’. In haar nieuwe boek beschrijft Astrid de levens van haar vader, pachterszoon Jan Schutte, en de landheer Werner Helmich, de laatste telg van het geslacht Helmich dat het landgoed sinds 1868 in bezit had. En dat alles tegen de achtergrond van aan de ene kant de geschiedenis van landgoedeigenaren in de 20ste eeuw, voor wie het financieel steeds moeilijker werd om hun bezit te onderhouden, en aan de andere kant de ontwikkeling van een samenleving waarin talenten zwaarder tellen dan de plek waar je wieg heeft gestaan. De schrijfster is Neerlandica. Ze werkte eerst vier jaar in het internationaal onderwijs voordat ze journalist werd. Tijdens interviews merkte ze hoe jargon en vaagtaal een hindernis vormen bij het overbrengen van een boodschap. Waarom vertellen mensen niet gewoon het verhaal? Sindsdien helpt ze organisaties en hun leiders om met verhalende technieken effectiever te communiceren. Ze schreef ook twee boeken over storytelling. De lezing in Velp begint om 20.00 uur. Entree is 7,50 euro. Reserveren kan via www.eenpassievoorboeken.nl. Er wordt gevraagd om de QR-code uit de corona-app of een recent negatief testbewijs.