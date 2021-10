Leuvenheimers beschermen woning tegen crashende auto’s

LEUVENHEIM – Op 1 augustus kregen Hetty en Daan Baarslag uit Leuvenheim de schrik van hun leven. Midden in de nacht vloog een auto de Arnhemsestraat af en schoot dwars over de akker hun zijgevel in, met een enorme ravage tot gevolg. Het was niet voor het eerst dat een auto door de snelheidsremmende maatregelen van de weg raakte en de woning ramde. En begin deze week was het weer raak, hoewel het huis dit keer gespaard bleef.

De provincie had sowieso al plannen om na volgend jaar zomer te gaan werken aan de Arnhemsestraat en dan worden hopelijk maatregelen genomen om automobilisten eerder hun snelheid aan te passen. Tot die tijd heeft een buurman van de familie Baarslag maatregelen genomen en in het naastgelegen weiland balen kuilvoer geplaatst. Deze moeten in ieder geval voorlopig voorkomen dat een uit de bocht gevlogen auto de woning raakt.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink