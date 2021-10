Lenteloop Eerbeek is nu Herfstloop

EERBEEK – Zondag 24 oktober wordt de 39e editie van de Lenteloop gehouden in Eerbeek, voor de gelegenheid omgedoopt tot Herfstloop. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 6, 13,5 en 21,1 kilometer. Voor de jeugd is er een kidsrun van 1,5 kilometer. Ook zijn er trailroutes van 10 en 20 kilometer en een wandeling van ongeveer 10 kilometer uitgezet. Starten aan de wandeltocht kan tussen 9.15 en 10.30 uur. Vanaf 10.40 uur gaan vervolgens op verschillende tijden de andere afstanden van start.

Start en finish is bij Bosque aan de Harderwijkerweg in Eerbeek, de vaste startlocatie die voorheen De Heideroos heette. Op het terras is een hapje en drankje verkrijgbaar. Inschrijven kan tot uiterlijk 23 oktober 20.00 uur via www.lenteloop.nl.

De Lenteloop wordt georganiseerd door Rotaryclub Eerbeek-Zutphen. Met de opbrengst worden vakanties georganiseerd voor gezinnen in de gemeente Brummen die hier zelf niet de financiële middelen voor hebben.