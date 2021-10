Leeskring in Brummen en Eerbeek

DIEREN - Hardloper Wim Ritsema uit Dieren maakt zich op voor zijn deelname aan de marathon in Londen op zondag 3 oktober. Hij mag daar deelnemen aan het WK marathonlopen en is één van de kanshebbers in zijn leeftijdscategorie 55-59.

