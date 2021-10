Laatste editie Brummense Najaarsfair groter dan ooit

BRUMMEN – De Brummense Najaarsfair werd op zondag 26 september voor het laatst gehouden op de Zutphensestraat in Brummen. Met 120 kramen was deze markt groter dan ooit tevoren. Naast kramen waren er ook verschillende demonstraties te zien op de fair, zoals mosterd maken. Het was een ouderwets gezellige markt, zoals die al lang niet meer gehouden kon worden.

Dit was de laatste editie van de najaarsfair aan de Zutphensestraat. Volgend jaar wordt een oogstfeest/najaarsfair gehouden op een nieuwe locatie, bij de Veerstoep. Het wordt dan een evenement van een weekend met muziek, een bierfestival, foodtrucks en vermaak bij de IJssel, met de najaarsfair als afsluiting op de laatste zondag van september.

Foto: Han Uenk