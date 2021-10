Laagdrempelige hulp van studenten bij Het Juridische Huis

DIEREN – Wie een vraag heeft over juridische kwesties, hoeft niet direct een dure advocaat in te schakelen. In Dieren opende recent Het Juridische Huis, een initiatief van rechtenstudent Musa Elarslan. Particulieren en ondernemers kunnen hier terecht voor gratis juridisch advies.

Musa is student rechten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, momenteel is hij bezig zijn master te halen en is hij werkzaam bij ABN AMRO. Al een tijdje geleden kwam hij op het idee om een rechtswinkel te starten in Dieren. “Ik zag op mijn faculteit dat veel studenten ervaring opdoen bij een rechtswinkel en ik verbaasde me erover dat er niet zoiets is in Dieren. Ik benaderde andere rechtenstudenten die ook in Dieren wonen en samen zijn we Het Juridische Huis gestart.” De studenten mogen gebruikmaken van de spreekruimte van Incluzio in de bibliotheek in Dieren en beschikken zo over een prima ruimte om in alle privacy gesprekken te kunnen voeren.

Iedereen kan bij Het Juridische Huis terecht voor gratis advies. “Of je nou bonje hebt met de buurman over een overhangende boom of onenigheid met je baas over werken met coronaregels, wij kunnen in jouw specifieke geval uitzoeken wat je rechten en plichten zijn”, legt Musa uit. “Mensen worden geacht de wet te kennen, maar niemand kent alles, ook wij niet. Maar wij als rechtenstudenten hebben wel geleerd hoe we de regels uit kunnen zoeken en deze in begrijpelijke taal aan anderen uit te leggen en een goed advies te geven. We gaan daarbij op zoek naar een duurzame oplossing. Je kunt de boom van de buurman wel kappen, maar dat is niet altijd het meest verstandige om te doen.”

Het team bestaat uit zeven studenten, ieder weer met andere specifieke kennis. De één weet bijvoorbeeld veel van bestuursrecht, een ander van civiel recht. Musa is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en moedigt ook vooral ondernemers, zzp’ers en bestuursleden van verenigingen aan zijn hulp te vragen. “Er zijn zoveel zaken die specifiek voor hen van belang zijn. Denk aan werken binnen de coronamaatregelen of de AVG. Wij kunnen makkelijk opzoeken en uitleggen hoe je daar mee om moet gaan.”

Musa en zijn collega’s doen alles op vrijwillige basis en de rechtshulp is dan ook gratis, op een paar euro onkostenvergoeding na. “We willen onze hulp laagdrempelig houden. Ik raad ook iedereen aan: als je vragen hebt, kom gewoon langs. Wacht niet tot een situatie uit de hand loopt, maar laat je informeren over je rechten en plichten.”

Naast het bieden van hulp aan inwoners van Dieren en omgeving heeft Musa een tweede doel met Het Juridische Huis. “Ik hoop jongeren te inspireren om zelf met iets innovatiefs te beginnen. Als de rechtswinkel eenmaal staat, hoop ik ook studenten uit andere richtingen bij het project te kunnen betrekken. Denk aan studenten psychologie, die kunnen helpen met slechtnieuwsgesprekken. Of een student marketing die ons kan helpen met publiciteit en zelf ervaring op kan doen. Ik geloof dat jongeren de drang hebben om creatief te zijn, met innovatie bezig te zijn. Maar als je aan een vaste baan begint, krijg je vaak de kans niet. Dan voeg je je naar het bedrijf waar je werkt. Wij nemen alle beslissingen zelf en bedenken en creëren wat we zelf willen.”

Hoewel hij net is begonnen, heeft Musa het idee dat Het Juridische Huis in de toekomst echt in een behoefte gaat voorzien. “Er komen steeds meer regels bij en daar kan iedereen wel wat hulp bij gebruiken. Ik denk dat ik over twintig jaar tevreden terug kan kijken en zien dat ik de eerste bouwsteen heb gelegd voor een sociaal steunpunt.”

Het Juridische Huis is te vinden in de spreekruimte rechtsachterin de bibliotheek. De rechtswinkel is geopend op zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen, het is handig om eventueel benodigde documenten vast mee te nemen.

www.hetjuridischehuis.nl

Foto: Musa Elarslan (in het oranje) met enkele van zijn medevrijwilligers van Het Juridische Huis