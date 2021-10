Kracht & Vlugheid zoekt hulp

EERBEEK – Sportvereniging Kracht & Vlugheid is op zoek naar vernieuwing en heeft daar nieuwe mensen voor nodig. Voor het bestuur worden een voorzitter, een secretaris en bestuurslid PR gezocht. Wie liever activiteiten organiseert voor de leden, kan zich aansluiten bij de activiteitencommissie. Ook wordt iemand gezocht met verstand van juridische zaken om de vereniging op weg te helpen met de WBTR. Wie op een andere manier wil helpen, is natuurlijk ook welkom. Niemand hoeft in zijn eentje te werken, het mag altijd samen met een maatje. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden of vragen stellen via bestuur@krachtenvlugheid.eu.

www.krachtenvlugheid.eu