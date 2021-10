Koor Te Gek zoekt muzikant

BRUMMEN – Vrouwenkoor Te Gek uit Brummen zoekt een pianist of accordeonist om de zangeressen te begeleiden bij de repetities en diverse optredens. Er wordt drie weken op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd bij de Vroolijke Frans in Brummen. De eerste donderdag van de maand wordt er gezongen in Cultuurhuis Pater Dekker in Eerbeek. Het koor staat onder leiding van dirigente Anja Luyt en telt nu 30 leden. Ook nieuwe zangeressen zijn welkom.

www.tegek-koor.nl

Diny van Engeland tel. 0575-566615