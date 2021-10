Koor Enjoy zoekt leden

DIEREN – Koor Enjoy uit Dieren is op zoek naar nieuwe zangers en zangeressen. Koorervaring is niet per se noodzakelijk, serieuze inzet en zin in zingen wel. Bij het koor Enjoy staat het plezier in samen zingen voorop. Op het programma staan liederen in verschillende talen, waaronder Nederlands en Engels. De dirigente begeleidt de koorleden op de piano bij het instuderen. Enjoy start weer met de repetities op donderdag 7 oktober, an 20.00 tot 22.00 uur in de Oase in Dieren. Vervolgens zijn de repetities elke 14 dagen. Belangstellenden kunnen vrijblijvend een paar keer meezingen. Voor aanmelden en meer informatie kan men terecht bij Bouwien Nas, bouwien.nas@gmail.com of tel 0313-415876.