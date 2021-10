Koopjesjagen bij bazaar in Martinikerk

DOESBURG – Vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober werd er weer een bazaar gehouden in de Martinikerk in Doesburg. De bazaar staat bekend om de mooie spullen die er te koop worden aangeboden. Voor een prikje waren er de mooiste decoraties of meubelen te koop. Boeken, cd’s, dvd’s gingen weg voor kleine prijsjes. Kleding, tassen en schoenen, zelfs vaak nog nieuw, vonden ook gretig aftrek. Bezoekers konden even uitrusten met een heerlijk kopje koffie met wat lekkers. Het werd een geslaagde bazaar, mede dankzij de vele vrijwilligers. Er is dringend hulp nodig, zodat ook volgend jaar weer een bazaar kan worden gehouden.

Foto: Hanny ten Dolle