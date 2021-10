KNVB Voetbalfestival bij sc Rheden

RHEDEN – Vrijdag 29 oktober komt het KNVB Voetbalfestival naar sc Rheden. Jongens en meiden van 8 tot en met 15 jaar zijn welkom voor een leuke sportieve dag, of ze nou wel of niet op voetbal zitten. Er is van alles te doen, zoals een voetbalquiz, een snelheidsmeter, poortjesvoetbal, smartgoals, het stadionspel en nog veel meer.

Het festival duurt van 11.00 tot 14.00 uur. In verband met het maximum aantal deelnemers is aanmelden verplicht. Dit kun je doen door een mail te sturen naar jeugdcommissie@scrheden.nl met daarin naam, leeftijd en een 06-nummer. De kantine is geopend om iets te drinken of te eten te halen.