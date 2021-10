Kliederkerk in Loenen

LOENEN – Zondag 31 oktober is de vierde Kliederkerk in Loenen. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn, waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. De Kliederkerk is deze keer in basisschool De Poort aan de Hoofdweg in Loenen. Het thema is ‘de schepping’ en er zijn heel diverse activiteiten, zoals wolken maken, schilderen, plantjes maken en een dierenparcours afleggen. De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Gezinnen met kinderen zijn welkom, net als hun familie, buren of vriendjes en vriendinnetjes. De toegang is vrij, een vrije gift is welkom.